Ердоган планує відвідати Німеччину вперше з 2014 року, - Bild

Метою візиту є відновлення відносин Анкари та Берліна

Глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує у вересні з державним візитом відвідати Німеччину. Про це повідомляє газета Bild, посилаючись на свої джерела в Берліні і Анкарі.

Підкреслюється, що цей візит стане першим з 2014 року і першим візитом Ердогана в ФРН на посаді президента.

Відзначається, що метою візиту турецького лідера є відновлення відносин між Німеччиною і Туреччиною. Джерела стверджують, що турецького президента з військовими почестями повинні прийняти на банкеті на чолі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером.

Підкреслимо, що відносини Берліна і Анкари погіршилися після скоєння спроби держперевороту в Туреччині в липні 2016 року. ЄС жорстко критикував масові арешти, здійснені турецькою владою після перевороту.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна в червні, в Раді ЄС заявили, що переговори про вступ Туреччини до складу ЕСпріостановлени. "Туреччина віддаляється все далі від Європейського союзу, переговори про вступ Туреччини в союз фактично застопорилися", - підкреслили в Раді Євросоюзу.

Також повідомлялося, що ступінь готовності Туреччини до вступу в Європейський союз (ЄС) є незадовільним.