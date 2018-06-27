Переговоры с Турцией о вступлении в ЕС приостановлены

Прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя

В Совете ЕС заявили, что переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза приостановлены. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, опубликованном на сайте.

"Турция отдаляется все дальше от Европейского союза", "переговоры о вступлении Турции в союз фактически застопорились, рассмотреть открытие или закрытие новых глав невозможно", - говорится в сообщении.

Также в документе говорится о том, что переговоры "фактически зашли в тупик".

Сообщается, что Совет ЕС осудил "попытку государственного переворота в Турции в 2016 году".

Вместе с тем, требования Австрии об официальном прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз не нашли поддержки. В этой связи в итоговое заявление вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут лишь после существенных изменений в политике турецкого руководства.

Напомним, ранее сообщалось, что степень готовности Турции ко вступлению в Европейский Союз (ЕС) является неудовлетворительной.