Эрдоган перенес операцию в Сирии после разговора с Трампом

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Эрдоган заявил, что речь идет о временной отсрочке операции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил временно отложить наступление турецких войск в Сирии после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

По его словам, "речь идет о временной отсрочке операции".

Трамп спросил у него, сможет ли Турция очистить регион от террористов "Исламского государства", на что турецкий президент ответил, что его страна успешно боролась с боевиками раньше и продолжит эту борьбу.

Эрдоган отметил, что Турция не претендует на сирийскую территорию и целью операции являются террористы.

Напомним, ранее сообщалось, что в приграничную турецкую провинцию Газиантеп прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей. Военная техника, переброшенная на границу из разных воинских частей Турции, с соблюдением усиленных мер безопасности выехала в сторону Хатая.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция планирует новую военную операцию против подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение нескольких следующих дней.

До этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция недовольна планом Соединенных Штатов Америки разместить военные пункты вдоль ее границы с Сирией.