ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией

Новости » Политика    19.12.2018 - 16:27
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией
Фото: Турция стягивает военную технику к границе с Ираком (aa.com.tr)

Турецкая военная техника выехала в сторону Хатая

В приграничную турецкую провинцию Газиантеп прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

В издании сообщают, что военная техника, переброшенная на границу из разных воинских частей Турции, с соблюдением усиленных мер безопасности выехала в сторону Хатая.

Отметим, 14 декабря курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" последний контролируемый ими город в Сирии

Сообщалось, что сирийские силы, при поддержке США, штурмовали последний крупный оплот, удерживаемый террористической организацией "Исламское государство" на восточных берегах Евфрата.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция планирует новую военную операцию против подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение нескольких следующих дней.

До этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция недовольна планом Соединенных Штатов Америки разместить военные пункты вдоль ее границы с Сирией.

США готовятся к полному выводу войск из Сирии Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных комплексов
Новости Украины СирияТурция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь