Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией

Фото: Турция стягивает военную технику к границе с Ираком (aa.com.tr)

Турецкая военная техника выехала в сторону Хатая

В приграничную турецкую провинцию Газиантеп прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

В издании сообщают, что военная техника, переброшенная на границу из разных воинских частей Турции, с соблюдением усиленных мер безопасности выехала в сторону Хатая.

Отметим, 14 декабря курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" последний контролируемый ими город в Сирии.

Сообщалось, что сирийские силы, при поддержке США, штурмовали последний крупный оплот, удерживаемый террористической организацией "Исламское государство" на восточных берегах Евфрата.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция планирует новую военную операцию против подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение нескольких следующих дней.

До этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция недовольна планом Соединенных Штатов Америки разместить военные пункты вдоль ее границы с Сирией.