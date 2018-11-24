В Турции выразили недовольство планом США разместить войска вдоль ее границы

Фото: Сирия (flickr.com/Sulafa Khalil)

Конфликты между Турцией и сирийскими курдами замедляют борьбу с ИГИЛ

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция недовольна планом Соединенных Штатов Америки (США) разместить военные пункты вдоль ее границы с Сирией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, в США считают, что конфликты между Турцией и Сирийскими демократическими силами (SDF), к которым относятся сирийские курдские силы YPG), замедляет прогресс в борьбе против "Исламского государства".

По словам Акара, во время визита в Канаду он сообщил начальнику штаба США Джозефу Данфорду, что создание постов негативно повлияет на восприятие США в Турции.

"Я думаю, что подобные действия осложняют ситуацию в регионе", - сказал он.

Кроме того, Акар выразил недовольство поддержкой сирийских курдских сил Соединенными Штатами, потому что Турция считает их частью Рабочей партии Курдистана, которая устраивает мятежи против турецкой власти. Турция, Соединенные Штаты и Европейский Союз признали Рабочую партию Курдистана террористической группировкой.

"Мы надеемся, что наши союзники США немедленно разорвут свои связи с террористической YPG, которая никоим образом не отличается от Рабочей партии Курдистана", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки намерены разместить наблюдательные посты на границе Сирии и Турции, чтобы избежать усиления напряженности между Турцией и курдскими военизированными формированиями.