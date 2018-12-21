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Ердоган переніс операцію в Сирії після розмови з Трампом

Новини » Політика    21.12.2018 - 16:20
Ердоган переніс операцію в Сирії після розмови з Трампом
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ердоган заявив, що мова йде про тимчасову відстрочку операції

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вирішив тимчасово відкласти наступ турецьких військ в Сирії після розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

За його словами, "мова йде про тимчасову відстрочку операції".

Трамп запитав у нього, чи зможе Туреччина очистити регіон від терористів "Ісламської держави", на що турецький президент відповів, що його країна успішно боролася з бойовиками і раніше продовжить цю боротьбу.

Ердоган зазначив, що Туреччина не претендує на сирійську територію і метою операції є терористи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в прикордонну турецьку провінцію Газіантеп прибула колона бронетранспортерів і військових автомобілів. Військова техніка, перекинута на кордон з різних військових частин Туреччини, з дотриманням посилених заходів безпеки виїхала в бік Хатая.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина планує нову військову операцію проти підрозділів сирійських курдів, яка розпочнеться протягом кількох наступних днів.

До цього міністр оборони Туреччини Хулуси Акар заявив, що Туреччина незадоволена планом Сполучених Штатів Америки розмістити військові пункти уздовж її кордону з Сирією.

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