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Эрдоган заявляет о новой военной операции в Сирии

Новости » Политика    12.12.2018 - 15:02
Эрдоган заявляет о новой военной операции в Сирии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Целью подразделений вооруженных сил Турции будут "не американские солдаты, а члены террористической организации"

Турция планирует новую военную операцию против подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение нескольких следующих дней. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN Turk.

Эрдоган отметил, что целью подразделений вооруженных сил Турции будут "не американские солдаты, а члены террористической организации", цель операции - освободить указанную территорию от террористов.

"Мы начнем в течение нескольких дней нашу новую операцию на востоке от Евфрата против сепаратистской террористической организации (Рабочей партии Курдистана, - ред.)", - сказал президент.

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция недовольна планом Соединенных Штатов Америки (США) разместить военные пункты вдоль ее границы с Сирией.

"Мы надеемся, что наши союзники США немедленно разорвут свои связи с террористической YPG, которая никоим образом не отличается от Рабочей партии Курдистана", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки намерены разместить наблюдательные посты на границе Сирии и Турции, чтобы избежать усиления напряженности между Турцией и курдскими военизированными формированиями.

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Новости Украины ТурцияСирияРеджеп Тайип Эрдоган
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