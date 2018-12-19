"Укроборонпром" в 2019 году переходит на стандарты НАТО

Фото: логотип "Укроборонпрома" (ukroboronprom.com.ua)

В руководящих документах Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса начинается внедрение принципов НАТО

С 2019 года в руководящих документах Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины начинается внедрение принципов и стандартов НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Также сообщается, что с 2019 года начнется практическое внедрение технических стандартов НАТО к производству вооружения и военной техники в Украине. В частности, это позволит значительно повысить качество украинского оружия и обеспечит взаимную совместимость боевых систем Украины и стран-членов Альянса.

В то же время завершение адаптационных процедур и полная имплементация стандартов НАТО руководящих документов оборонного сектора и оборонно-промышленного комплекса Украины запланирована на конец 2020 года.

Отметим, что соответствующее решение было принято в ходе заседания 27-й совместной рабочей группы Украина-НАТО. На заседании рабочая группа Украина-НАТО достигла наибольшего за последние три года прогресса в подготовке к интеграции стандартов НАТО в национальные нормативные документы.

Кроме того, летом 2019 года технические эксперты НАТО посетят предприятия "Укроборонпрома".

Напомним, ранее ГП "Киевский бронетанковый завод", который входит в состав "Укроборонпрома", изготовил экспериментальный корпус БТР-3ДА из бронированной стали производства одной из стран НАТО.