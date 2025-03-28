Ердоган переговорив з Путіним, Туреччина готова стати майданчиком для мирних переговорів

Туреччина готова надати підтримку для досягнення стійкого миру в Україні. Зокрема може прийняти мирні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansi .

Зокрема президент Туреччини наголосив на важливості спільної роботи Анкари й Москви в питанні досягнення стійкого миру в Сирії. Також виступив за розформування "Сирійських демократичних сил".

Зокрема Ердоган висловив упевненість, що забезпечення безпеки комерційного судноплавства в Чорному морі сприятиме мирному процесу щодо повномасштабної війни в Україні.

Під час телефонних переговорів президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним сторони порушували питання відносин між обидвома країнами.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні

Туреччина займає відносно нейтральну позицію щодо війни в Україні, намагаючись зберігати рівновагу між підтримкою України та підтримкою своїх відносин з Росією. Анкара засудила вторгнення Росії та висловила підтримку територіальній цілісності України.

Водночас вона не приєдналася до західних санкцій проти РФ, зберігаючи економічні зв'язки з Москвою, але виступала за мирні переговори між Україною та Росією.

Нещодавно Ердоган заявив, що Анкара залучила всі дипломатичні можливості для врегулювання повномасштабної війни в Україні.

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