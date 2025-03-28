ua en ru
Пт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ердоган переговорив з Путіним, Туреччина готова стати майданчиком для мирних переговорів

П'ятниця 28 березня 2025 12:35
UA EN RU
Ердоган переговорив з Путіним, Туреччина готова стати майданчиком для мирних переговорів Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини та Володимир Путін, диктатор Росії (колаж, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Туреччина готова надати підтримку для досягнення стійкого миру в Україні. Зокрема може прийняти мирні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansi.

Під час телефонних переговорів президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним сторони порушували питання відносин між обидвома країнами.

Зокрема Ердоган висловив упевненість, що забезпечення безпеки комерційного судноплавства в Чорному морі сприятиме мирному процесу щодо повномасштабної війни в Україні.

Зокрема президент Туреччини наголосив на важливості спільної роботи Анкари й Москви в питанні досягнення стійкого миру в Сирії. Також виступив за розформування "Сирійських демократичних сил".

Позиція Туреччини щодо війни в Україні

Туреччина займає відносно нейтральну позицію щодо війни в Україні, намагаючись зберігати рівновагу між підтримкою України та підтримкою своїх відносин з Росією. Анкара засудила вторгнення Росії та висловила підтримку територіальній цілісності України.

Водночас вона не приєдналася до західних санкцій проти РФ, зберігаючи економічні зв'язки з Москвою, але виступала за мирні переговори між Україною та Росією.

Нещодавно Ердоган заявив, що Анкара залучила всі дипломатичні можливості для врегулювання повномасштабної війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Туреччина Війна в Україні
NEWS
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ