Эрдоган переговорил с Путиным, Турция готова стать площадкой для мирных переговоров

Турция готова оказать поддержку для достижения устойчивого мира в Украине. В частности может принять мирные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansi .

В частности президент Турции отметил важность совместной работы Анкары и Москвы в вопросе достижения устойчивого мира в Сирии. Также выступил за расформирование "Сирийских демократических сил".

В частности Эрдоган выразил уверенность, что обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море будет способствовать мирному процессу по полномасштабной войне в Украине.

Во время телефонных переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным стороны поднимали вопросы отношений между обеими странами.

Позиция Турции по отношению к войне в Украине

Турция занимает относительно нейтральную позицию относительно войны в Украине, пытаясь сохранять равновесие между поддержкой Украины и поддержкой своих отношений с Россией. Анкара осудила вторжение России и выразила поддержку территориальной целостности Украины.

В то же время она не присоединилась к западным санкциям против РФ, сохраняя экономические связи с Москвой, но выступала за мирные переговоры между Украиной и Россией.

Недавно Эрдоган заявил, что Анкара задействовала все дипломатические возможности для урегулирования полномасштабной войны в Украине.

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