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Эрдоган передумал высылать из Турции послов 10 стран: названа причина

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Анкара, Понедельник 25 октября 2021 20:25
Эрдоган передумал высылать из Турции послов 10 стран: названа причина Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что дипломатический кризис разрешен и послы 10 станы не будут объявлены персонами нон грата. Он отметил, что дипломаты заявили о невмешательстве во внутренние дела страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Наша цель - не вызвать кризис, а защитить честь, гордость и достоинство Турции. Сегодня посольства заявили о своих ошибках. Мы считаем, что теперь эти послы будут осторожнее в своих высказываниях", - цитирует издание заявление Эрдогана по итогам заседания правительства.

Турецкий лидер отметил, что послы некоторых стран попытались взять на прицел суверенитет страны и ответить на такое заявление - это обязанность власти. Он также подчеркнул, что судебная система Турции ни от кого не зависит и не подчиняется никаким приказам.

"Я также хотел бы заявить, что любой, кто не уважает независимость нашей страны, не может жить в этой стране, независимо от своего титула", - добавил Эрдоган.

Напомним, 23 октября Эрдоган поручил МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 страны за поддержку активиста Османа Кавалы.

Отметим, на фоне этого заявления Эрдогана турецкая лира на торгах 25 октября упала до рекордно низкого уровня в 9,85 по отношению к доллару.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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