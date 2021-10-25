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Турецкая лира обвались после решения Эрдогана выслать послов 10 стран Запада

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 12:00
Турецкая лира обвались после решения Эрдогана выслать послов 10 стран Запада Фото: президент Турции Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Турецкая лира в понедельник, 25 октября, упала до рекордно низкого уровня в 9,85 по отношению к доллару. Это произошло после того, как президент Тайип Эрдоган заявил на выходных, что распорядился выслать послов США и девяти других западных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Кроме того, в понедельник госбанки Турции должны были сократить расходы по кредитам примерно на 200 базисных пунктов после снижения ставки центробанка на прошлой неделе.

В пятницу лира, упавшая в этом году на 24%, закрылась на отметке 9,5950. Валюта достигла рекордного минимума на прошлой неделе после того, как Центральный банк Турции снизил свою учетную ставку на 200 базисных пунктов, несмотря на рост инфляции, что вызвало шок. Этот шаг экономисты и оппозиционные законодатели высмеяли как безрассудный.

"Центральный банк ясно дает понять, что рост важнее инфляции", - сказал Вин Тхин из Brown Brothers Harriman. Он сказал, что на следующем заседании центробанка 18 ноября вероятно еще одно снижение ставок, несмотря на то, что инфляция будет ускоряться из-за падения лиры и роста цен на энергоносители.

"Помимо ухудшения фундаментальных показателей, напряженность в отношениях с Западом, вероятно, продолжит расти после того, как президент Эрдоган заявил, что послов из десяти стран больше не приветствуют в Турции", - добавил Тин.

Эрдоган заявил в субботу, 23 октября, что приказал своему министерству иностранных дел выдворить послов, выступивших за освобождение бизнесмена и филантропа Османа Кавала, который содержится в тюрьме четыре года без осуждения.

К утру понедельника не было никаких признаков того, что министерство иностранных дел выполнило указание президента, которое приведет к глубочайшему расколу с Западом за 19 лет правления Эрдогана.

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