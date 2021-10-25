Ердоган передумав висилати з Туреччини послів 10 країн: названа причина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що дипломатична криза вирішена і посли 10 стани не будуть оголошені персонами нон грата. Він зазначив, що дипломати заявили про невтручання у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

"Наша мета - не викликати кризу, а захистити честь, гордість і гідність Туреччини. Сьогодні посольства заявили про свої помилки. Ми вважаємо, що тепер ці посли будуть обережнішими у своїх висловлюваннях", - цитує видання заяву Ердогана за підсумками засідання уряду.

Турецький лідер зазначив, що посли деяких країн спробували взяти на приціл суверенітет країни і відповісти на таку заяву - це обов'язок влади. Він також підкреслив, що судова система Туреччини ні від кого не залежить і не підпорядковується ніяким наказам.

"Я також хотів би заявити, що будь-хто, хто не поважає незалежність нашої країни, не може жити в цій країні, незалежно від свого титулу", - додав Ердоган.