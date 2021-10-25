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Ердоган передумав висилати з Туреччини послів 10 країн: названа причина

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Анкара, Понеділок 25 жовтня 2021 20:25
Ердоган передумав висилати з Туреччини послів 10 країн: названа причина Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що дипломатична криза вирішена і посли 10 стани не будуть оголошені персонами нон грата. Він зазначив, що дипломати заявили про невтручання у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Наша мета - не викликати кризу, а захистити честь, гордість і гідність Туреччини. Сьогодні посольства заявили про свої помилки. Ми вважаємо, що тепер ці посли будуть обережнішими у своїх висловлюваннях", - цитує видання заяву Ердогана за підсумками засідання уряду.

Турецький лідер зазначив, що посли деяких країн спробували взяти на приціл суверенітет країни і відповісти на таку заяву - це обов'язок влади. Він також підкреслив, що судова система Туреччини ні від кого не залежить і не підпорядковується ніяким наказам.

"Я також хотів би заявити, що будь-хто, хто не поважає незалежність нашої країни, не може жити в цій країні, незалежно від свого титулу", - додав Ердоган.

Нагадаємо, 23 жовтня Ердоган доручив МЗС Туреччини оголосити персонами нон грата послів 10 країни за підтримку активіста Османа Кавали.

Зазначимо, на тлі цієї заяви Ердогана Турецька Ліра на торгах 25 жовтня впала до рекордно низького рівня у 9,85 стосовно до долара.

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