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Эрдоган поручил МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран

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Анкара, Суббота 23 октября 2021 17:20
Эрдоган поручил МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД страны объявить персонами нон грата послов 10 страны. Турецкий лидер обвинил дипломатов в поддержке активиста Османа Кавалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Я дал необходимые указания нашему министру иностранных дел, сказал, что вы как можно скорее должны объявить 10 послов персонами нон грата", - цитирует издание заявление Эрдогана.

По его словам, иностранные дипломаты покинут страну, поскольку не понимают Турцию и не должны поддерживать активиста Османа Кавалы.

Как ранее отмечало France 24, в понедельник послы 10 стран, в том числе США, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Франции и Швеции, опубликовали совместное заявление с призывом как можно быстрее решить вопрос Кавалы.

Осман Кавала с 2017 года находится в тюрьме Турции. Он обвиняется в участии в антиправительственных протестах в 2013 году и причастности к попытке военного переворота в 2016-м.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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