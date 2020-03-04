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Эрдоган ожидает прекращения огня в Идлибе после встречи с Путиным

Новости » Политика     04.03.2020 - 16:51
Эрдоган ожидает прекращения огня в Идлибе после встречи с Путиным
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Эрдоган и Путин встретятся уже 5 марта

Турция ожидает от переговоров с Российской Федерацией установления режима прекращения огня на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после выступления в парламенте, сообщает телеканал NTV.

По словам Эрдогана, он ожидает, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Москве позволит установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

"Мы ожидаем от переговоров скорого установления режима прекращения огня", - заявил президент Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия предупредила Турцию о невозможности обеспечения безопасности турецкой авиации над территорией Сирии. В российском Минобороны заявили, что авиация Турции может подвергнуться атакам во время полетов в районе Идлиб.

Также РБК-Украина писало, что президенты России и Турции проведут встречу по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Дату встречи сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон призвал своих российских и турецких коллег прекратить военные действия в Сирии и согласиться на продолжительное прекращение огня. Макрон также выразил солидарность Турции в связи с недавней гибелью солдат в Сирии.

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