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Стало известно, когда встретятся Эрдоган и Путин

Новости » Политика     01.03.2020 - 04:10
Стало известно, когда встретятся Эрдоган и Путин
Фото: Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (kremlin.ru)

Встреча запланирована на первую неделю марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в первую неделю марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Отмечается, что дату встречи сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся в Дохе для участия в церемонии подписания соглашения между США и "Талибан".

По словам министра, Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным.

"Турция прилагает совместные с Россией усилия для обеспечения устойчивого мира в Идлибской зоне деэскалации. Турецкая делегация накануне провела очередную встречу с российской стороной в Анкаре. Встреча была организована по инициативе российской стороны. Однако прогресса можно добиться лишь по итогам встречи лидеров двух стран - Эрдогана и Путина, которая запланирована на первую неделю марта", - сказал Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что в результате обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились о двусторонней встрече "в самое ближайшее время".

РБК-Украина писало, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал своих российских и турецких коллег прекратить военные действия в Сирии и согласиться на длительное прекращение огня.

Ранее Эрдоган также заявил, что Россия должна оставить Турцию "один на один" с режимом сирийского президента Башара Асада после обострения в провинции Идлиб.

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