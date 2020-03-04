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Эрдоган запросил у Трампа военную поддержку из-за обострения в Идлибе

Новости » Политика     04.03.2020 - 12:07
Эрдоган запросил у Трампа военную поддержку из-за обострения в Идлибе
Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ранее США пообещали Турции поставку боеприпасов  

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за обострения в сирийском Идлибе запросил у президента США Дональда Трампа военную поддержку. Об этом он заявил после встречи с правящей партией, передают турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Анкара официально отреагировала на заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о готовности обеспечить турецкую армию боеприпасами.

"Мы направили такие запросы Трампу, мы хотим поставок боеприпасов", - заявил турецкий президент.

Он также добавил, что рассчитывает на прекращение огня в Идлибе по результатам завтрашнего саммита в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, накануне в результате атаки сирийских правительственных сил в Идлибе турецкая армия понесла очередные потери. Сообщалось о не менее одном погибшем солдате и девяти раненых.

До этого турецкая сторона в рамках объявленной операции "Весенний щит" сбила истребитель типа L-39 правительственных войск Башара Асада. Обострение в Идлибе продолжается с прошлой недели, когда под авиационный удар попала колонна армии Турции, в результате чего погибли десятки военных.

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Новости Украины ТурцияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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