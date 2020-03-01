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Макрон призвал Турцию и Россию договориться о прекращении огня в Сирии

Новости » Политика     01.03.2020 - 00:42
Макрон призвал Турцию и Россию договориться о прекращении огня в Сирии
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Турция и РФ должны установить долговременную договоренность

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своих российских и турецких коллег в субботу прекратить военные действия в Сирии и согласиться на длительное прекращение огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Макрон провел телефонные переговоры с президентами России и Турции и заявил, что "глубоко обеспокоен разворачивающейся гуманитарной катастрофой", вызванной сирийским наступлением и его союзниками в провинции Идлиб.

"Президент Республики подчеркнул необходимость немедленного прекращения военных действий и призвал Россию и Турцию установить долговременное и поддающееся проверке прекращение огня,согласно обязательствам, которые они дали Франции и Германии на саммите с четырьмя сторонами в Стамбуле осенью 2018 года", - говорится в заявлении.

Макрон также выразил солидарность Турции в связи с недавней гибелью солдат в Сирии и призвал Турцию сотрудничать с Европейским союзом в отношении потоков мигрантов.

Ранее сообщалось, что в результате обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились о двусторонней встрече.

РБК-Украина писало, что постоянный представитель США в ООН Келли Крафт потребовала от России немедленного прекращения военной операции в Сирии.

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