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Ердоган очікує на припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним

Новини » Політика     04.03.2020 - 16:51
Ердоган очікує на припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ердоган та Путін зустрінуться вже 5 березня

Туреччина очікує від переговорів з Російською Федерацією встановлення режиму припинення вогню на півночі Сирії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після виступу в парламенті, повідомляє телеканал NTV.

За словами Ердогана, він очікує, що зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у Москві дозволить встановити режим припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.

"Ми очікуємо від переговорів швидкого встановлення режиму припинення вогню", - заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія попередила Туреччину про неможливість гарантування безпеки турецької авіації над територією Сирії. У російському Міноборони заявили, що авіація Туреччини може піддатися атакам під час польотів у районі Ідліб.

Також РБК-Україна писало, що президенти Росії та Туреччини проведуть зустріч щодо ситуації в сирійській провінції Ідліб. Дату зустрічі повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон закликав своїх російських і турецьких колег припинити військові дії в Сирії та погодитися на тривале припинення вогню. Макрон також висловив солідарність Туреччини у зв'язку з недавньою загибеллю солдатів в Сирії.

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