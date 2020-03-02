Фото: Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (kremlin.ru)

Президенты Турции и России 5 марта должны провести переговоры в Москве

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией после того, как Турция сбила два сирийских военных самолета и нанесла удар по военному аэропорту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Кремля.

В Кремле отметили, что Министерство обороны России призвало Турцию принять к сведению предупреждение, что турецкая авиация может подвергнуться атакам во время полетов в районе Идлиба.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 5 марта в Москве состоится встреча между лидерами Турции и РФ Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться ситуация в Сирии.

Отметим, Россия оказывает воздушную поддержку сирийским силам режима Асада, которые противостоит турецкой армии в регионе.

Ранее РБК-Украина писало, что 1 марта турецкая авиация уничтожила два самолета Су-24 режима Асада в ответ на уничтожение турецкого беспилотника. Предварительно, пилотам бомбардировщиков удалось катапультироваться.

Напомним, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале турецкой военной операции "Щит весны" в Сирии. Операция начата в ответ на удары по турецким военным в Идлибе, в результате чего погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.