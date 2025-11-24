Ердоган оцінив шанси успіху мирного плану США по Україні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що запропонований США мирний план для України може стати основою для переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".
Ердоган наголосив, що досягнення стійкого миру в Україні залишається одним із ключових завдань міжнародної політики.
Ердоган зазначив, що неодноразово обговорював українське питання з президентом США Дональдом Трампом і переконаний, що будь-яке врегулювання повинно бути справедливим та не створювати програшної сторони.
"В даний час обговорюється, чи буде представлений мирний план взятий за основу. Чи можливе досягнення угоди за цим планом? Так, можливо. Але як? Це питання необхідно вирішити. Якщо план відповідатиме законним очікуванням і потребам сторін у сфері безпеки, не створюючи нової нестабільності, угода стане можливою", - заявив Ердоган.
За його словами, примирення можливе через переговори з узгоджених питань і якщо буде створено основу, яка задовольнятиме всіх.
"Початок переговорів щодо пропозицій, які прокладуть шлях до справедливого та міцного миру, позитивно вплине на цей процес", - додав він.
Він також підтвердив готовність Туреччини знову виступити посередником, як це було під час попередніх дипломатичних раундів.
Мирний план США по Україні
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про мирний план США щодо України. Він містить 28 пунктів пропозицій, які передбачають новий формат переговорів щодо війни в Україні.
Як відомо, минулого тижня в Україні перебували американські генерали, які разом з українською командою узгоджували пункти мирного плану. На вихідних робота України та США над документом продовжилась у Женеві.
Що відомо наразі про умови мирного плану та дедлайн від Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Варто зазначити, що Туреччина активно залучалася до миротворчої дипломатії: саме в Стамбулі відбулися ключові раунди українсько-російських переговорів, а також була узгоджена "зернова ініціатива".
Анкара регулярно позиціонує себе як держава, здатна підтримувати рівний діалог із Києвом, Москвою та західними партнерами.