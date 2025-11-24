ua en ru
Эрдоган оценил шансы успеха мирного плана США по Украине

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 14:21
Эрдоган оценил шансы успеха мирного плана США по Украине Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложенный США мирный план для Украины может стать основой для переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Эрдоган подчеркнул, что достижение устойчивого мира в Украине остается одной из ключевых задач международной политики.

Эрдоган отметил, что неоднократно обсуждал украинский вопрос с президентом США Дональдом Трампом и убежден, что любое урегулирование должно быть справедливым и не создавать проигрышной стороны.

"В настоящее время обсуждается, будет ли представленный мирный план взят за основу. Возможно ли достижение соглашения по этому плану? Да, возможно. Но как? Этот вопрос необходимо решить. Если план будет отвечать законным ожиданиям и потребностям сторон в области безопасности, не создавая новой нестабильности, соглашение станет возможным", - заявил Эрдоган.

По его словам, примирение возможно посредством переговоров по согласованным вопросам и если будет создана основа, удовлетворяющая всех.

"Начало переговоров по предложениям, которые проложат путь к справедливому и прочному миру, окажет положительное влияние на этот процесс", - добавил он.

Он также подтвердил готовность Турции вновь выступить посредником, как это было во время предыдущих дипломатических раундов.

Мирный план США по Украине

Напомним, на прошлой неделе стало известно о мирном плане США по Украине. Он содержит 28 пунктов предложений, предусматривающих новый формат переговоров по войне в Украине.

На прошлой неделе в Украине находились американские генералы, которые вместе с украинской командой согласовывали пункты мирного плана. В выходные работа Украины и США над документом продолжилась в Женеве.

Что известно сейчас об условиях мирного плана и дэдлайне от Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что Турция активно вовлекалась в миротворческую дипломатию: именно в Стамбуле состоялись ключевые раунды украинско-российских переговоров, а также была согласована "зерновая инициатива".

Анкара регулярно позиционирует себя как государство, способное поддерживать равный диалог с Киевом, Москвой и западными партнерами.

