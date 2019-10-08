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Трамп подтвердил проведение встречи Эрдоганом

Новости » В мире    08.10.2019 - 20:29
Трамп подтвердил проведение встречи Эрдоганом
Коллаж РБК-Украина

Встреча между президентами США и Турции состоится 13 ноября

Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет встречу с лидером Турции Реджепом Эрдоганом 13 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

Встреча между лидерами США и Турции состоится в Вашингтоне. Ожидается, что Трамп и Эрдоган обсудят ситуацию на севере Сирии, откуда президент США начал выводить войска.

"Он (Эрдоган - ред.) прибывает в США в качестве моего гостя 13 ноября", - написал Трамп.

Также он подчеркнул важность отношений между странами, назвав Турцию одним из крупнейших торговых партнеров США.

"Турция - один из крупных торговых партнеров США, по правде говоря, они изготавливают стальные конструкции фюзеляжа для нашего истребителя F-35. С ними также хорошо вести дела - они помогли мне спасти жизни многих в провинции Идлиб. Кроме того, помните - и это важно - Турция является важным членом НАТО с хорошей репутацией", - сообщил Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили создание зоны безопасности в Сирии.

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Новости Украины Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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