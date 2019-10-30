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В Конгрессе США призвали ввести санкции против Турции

Новости » В мире    30.10.2019 - 12:35
В Конгрессе США призвали ввести санкции против Турции
Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Введение санкций против Турции должны рассмотреть в Сенате США

Палата представителей Конгресса США проголосовала за введение санкций против Турции из-за проведения военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Согласно принятому законопроекту конгрессмены предлагают ввести санкции против высокопоставленных чиновников Министерства обороны Турции и финансового сектора. Теперь документ должны поддержать в Сенате США.

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что введение санкций противоречит соглашению о прекращении огня в северной части Сирии, которое было подписано между турецкой стороной и США 17 октября, а также противоречит "духу сотрудничества с НАТО".

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США не исключили возможность введения санкций против Турции за покупку зенитных ракетных систем С-400 у России.

Также сообщалось, что МИД Турции вызвало посла США из-за признания геноцида армян. Накануне Конгресс США проголосовал за признание геноцидом убийства армян турками в начале XX века.

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