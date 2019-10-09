Эрдоган обьявил о начале военной операции в Сирии

Вооруженные силы Турции начали военную операцию в северной Сирии. О начале операции под названием "Источник мира" объявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает ВВС.

Президент Турции заявил, что пытается создать "безопасную зону", очищенную от боевиков курдской милиции, которых Турция считает террористами.

Эрдоган отметил, что цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии.

Представитель курдских сил на севере Сирии одновременно заявил, что турецкие военные самолеты начали атаку на их позиции, передает AP.

Напомним, ранее было известно, что Турция начала переброску войск на территорию Сирии, начиная свою военную операцию.

Сообщается, что небольшая передовая группа турецких сил вошла в Сирии рано утром в среду недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн в рамках подготовки к более широкому наступлению.

Также РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из северной части Сирии, где Турция планирует сделать безопасную зону. При этом он пригрозил президенту Турции Раджепу Эрдогану в случае "запрещенных" действий уничтожением турецкой экономики.

Также сообщалось, что Великобритания предостерегла Турцию от военных действий в Сирии. По словам министра иностранных дел Британии Эндрю Меррисона, вторжение турецких войск на территорию Сирии вызывает серьезную обеспокоенность Лондона.