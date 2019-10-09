Ердоган оголосив про початок військової операції в Сирії

Збройні сили Туреччини почали військову операцію в північній Сирії. Про початок операції під назвою "Джерело миру" оголосив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає ВВС.

Президент Туреччини заявив, що намагається створити "безпечну зону", очищену від бойовиків курдської міліції, яких Туреччина вважає терористами.

Ердоган зазначив, що мета операції - зруйнувати зону, підконтрольну терористам, у південних кордонів Туреччини, забезпечити мир і стабільність в Сирії.

Представник курдських сил на півночі Сирії одночасно заявив, що турецькі військові літаки почали атаку на їхні позиції, передає AP.

Нагадаємо, раніше було відомо, що Туреччина почала перекидання військ на територію Сирії, починаючи свою військову операцію.

Повідомляється, що невелика передова група турецьких сил увійшла в Сирії рано вранці в середу недалеко від сирійських міст Таль-Абьяд і Рас-ель-Айн в рамках підготовки до більш широкого наступу.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп заявив про виведення військ з північної частини Сирії, де Туреччина планує зробити безпечну зону. При цьому він пригрозив президенту Туреччини Раджепу Ердогану у випадку "заборонених" дій знищенням турецької економіки.

Також повідомлялося, що Велика Британія застерегла Туреччину від військових дій в Сирії. За словами міністра закордонних справ Британії Ендрю Меррісона, вторгнення турецьких військ на територію Сирії викликає серйозну стурбованість Лондона.