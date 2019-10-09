Войска Турции вошли на территорию Сирии

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Задачи турецких военных - заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы

Турция начала переброску войск на территорию Сирии, начиная свою военную операцию. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что небольшая передовая группа турецких сил вошла в Сирии рано утром в среду недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн в рамках подготовки к более широкому наступлению.

Издание пишет, что задача турецких военных - заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из северной части Сирии, где Турция планирует сделать безопасную зону. При этом он пригрозил президенту Турции Раджепу Эрдогану в случае "запрещенных" действий уничтожением турецкой экономики.

Также сообщалось, что Великобритания предостерегла Турцию от военных действий в Сирии. По словам министра иностранных дел Британии Эндрю Меррисона, вторжение турецких войск на территорию Сирии вызывает серьезную обеспокоенность Лондона.

РБК-Украина писало, что 5 октября президент Турции Раджеп Эрдоган заявлял, что Турция готова к началу военной операции в северной части Сирии, где планируется создание "безопасной зоны".