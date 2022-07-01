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Эрдоган объявил амбициозный план касательно армии Турции

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет сделать армию страны сильнейшей в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Мы продолжим шаги по укреплению армии, вплоть до превращения ее в самую сильную в мире. На пути дальнейшего развития Турции, мы придаем особое значение увеличению потенциала сдерживания ВС Турции", - сказал он.

Эрдоган отметил, что Вооруженные силы Турции продолжают демонстрировать новые успехи, несмотря на определенную нехватку кадрового персонала.

Также он добавил, что сила армии Турции проявляется и в сфере борьбы с терроризмом, в том числе в контексте трансграничных операций.​​​​​​

Напомним, Эрдоган заявлял, что Турция не планирует воевать с Грецией.

Кроме того, президент Турции планирует в ближайшее время провести переговоры с Зеленским и Путиным.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган