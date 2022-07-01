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Ердоган оголосив амбітний план щодо армії Туреччини

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче зробити армію країни найсильнішою у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Ми продовжимо кроки по зміцненню армії, аж до перетворення її в найсильнішу в світі. На шляху подальшого розвитку Туреччини, ми надаємо особливого значення збільшенню потенціалу стримування ЗС Туреччини", - сказав він.

Ердоган зазначив, що Збройні сили Туреччини продовжують демонструвати нові успіхи, незважаючи на певну нестачу кадрового персоналу.

Також він додав, що сила армії Туреччини проявляється і в сфері боротьби з тероризмом, в тому числі в контексті транскордонних операцій.​​​​​​

Нагадаємо, Ердоган заявляв, що Туреччина не планує воювати з Грецією.

Крім того, президент Туреччини планує найближчим часом провести переговори із Зеленським і Путіним.

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ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган