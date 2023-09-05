ua en ru
Вт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эрдоган обещает хорошие результаты по зерновой сделке после провала переговоров с Путиным

Туреччина, Вторник 05 сентября 2023 13:36
UA EN RU
Эрдоган обещает хорошие результаты по зерновой сделке после провала переговоров с Путиным Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает настаивать на том, что в ближайшее время будут хорошие новости по зерновой сделке. Эти заявления прозвучали после его неудачных переговоров с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

Эрдоган выразил надежду на достижение в ближайшее время "хороших результатов" по возобновлению зерновой сделки, которые "оправдают ожидания".

Турция тесно контактирует с ООН по возобновлению зерновой сделки, заявил Эрдоган, добавив, что обсудит вопрос с генсеком ООН в Нью-Йорке.

Эрдоган заявил что у России есть два особых запроса: "Один - это подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, а второй - страхование судов, используемых в перевозках".

По его словам, генсек ООН предложил механизм посредничества для участия России в зерновой сделке без прямого подключения российских банков SWIFT.

Переговоры Эрдогана с Путиным

Напомним, Эрдоган встречался с Путиным в Сочи 4 сентября. Перед переговорами Эрдоган анонсировал "очень важное" сообщение по зерновой сделке. Однако после переговоров Эрдоган лишь заявил, что обсудил с Путиным зерновой коридор и что Украине якобы следует смягчить подход для того, чтобы возобновить действие инициативы.

Стоит отметить, что Эрдоган в течение нескольких месяцев распространял информацию о том, что Путин якобы намерен приехать в Турцию. В итоге турецкий президент сам полетел на территорию России.

В июле Россия заявила, что выходит из зерновой сделки, которая позволяло безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы в течение года. В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция зерновой коридор
NEWS
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта