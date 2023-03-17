Ердоган обговорив зі Столтенбергом деталі вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили у телефонній розмові процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Туреччини в Facebook.

За словами Ердогана, Під час розмови обговорювалися події, пов'язані з процесом вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Він зауважив, що Фінляндія позитивно відрізняється від Швеції своєю поведінкою під час процесу вступу до Альянсу. Саме тому Туреччина вирішила ініціювати процес затвердження протоколу про вступ Фінляндії до НАТО на Великих національних зборах Туреччини.

"Президент Ердоган також зазначив, що Туреччина сповнена рішучості продовжувати переговори зі Швецією в дусі доброї волі, і що прогрес цього процесу безпосередньо залежатиме від конкретних кроків, які зробить Швеція", - сказано в повідомленні.