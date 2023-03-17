Ердоган обговорив зі Столтенбергом деталі вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили у телефонній розмові процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Туреччини в Facebook.
За словами Ердогана, Під час розмови обговорювалися події, пов'язані з процесом вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
Він зауважив, що Фінляндія позитивно відрізняється від Швеції своєю поведінкою під час процесу вступу до Альянсу. Саме тому Туреччина вирішила ініціювати процес затвердження протоколу про вступ Фінляндії до НАТО на Великих національних зборах Туреччини.
"Президент Ердоган також зазначив, що Туреччина сповнена рішучості продовжувати переговори зі Швецією в дусі доброї волі, і що прогрес цього процесу безпосередньо залежатиме від конкретних кроків, які зробить Швеція", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні Туреччина ухвалила рішення почати процес ратифікації в парламенті прийняття Фінляндії в НАТО.
Також Угорщина вирішила проголосувати за членство Фінляндії в НАТО вже 27 березня. Питання ратифікації заявки Швеції на вступ до Альянсу розглядатимуть пізніше.
Раніше в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.
Після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, Ердоган заявив, що Стокгольму не слід розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Пізніше Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до альянсу.
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