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Эрдоган обсудил со Столтенбергом детали вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Турции в Facebook.

По словам Эрдогана, в ходе разговора обсуждались события, связанные с процессом вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Он отметил, что Финляндия положительно отличается от Швеции своим поведением в процессе вступления в Альянс. Именно поэтому Турция решила инициировать процесс утверждения протокола о вступлении Финляндии в НАТО на Большом национальном собрании Турции.

"Президент Эрдоган также отметил, что Турция полна решимости продолжать переговоры со Швецией в духе доброй воли, и что прогресс этого процесса будет напрямую зависеть от конкретных шагов, которые предпримет Швеция", - сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня Турция приняла решение начать процесс ратификации в парламенте принятия Финляндии в НАТО.

Венгрия решила проголосовать за членство Финляндии в НАТО уже 27 марта. Вопросы ратификации заявки Швеции на вступление в Альянс будут рассматриваться позже.

Ранее в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

После того, как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО. Позже Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в альянс.

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