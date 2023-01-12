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Ердоган обговорить створення коридору для поранених в Туреччину з Зеленським та Путіним

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган збирається провести телефонні розмови з лідером України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним 13-14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на A Haber.

За словами головного омбудсмена Туреччини Шерефа Малкоча, головной темою переговорів стане відкриття гуманітарного коридору для поранених внаслідок бойових дій у Туреччину.

"Ми хочемо докласти зусиль, щоб відкрити гуманітарний коридор. Я зробив пропозицію нашому президенту. Він привітав це. Вони розпочали необхідну роботу під керівництвом нашого президента", - сказав він.

Нагадаємо, Анкара пропонувала відкрити гуманітарний коридор, через який поранених внаслідок бойових дій будуть транспортувати на лікування до Туреччини.

До того ж, у Ердогана заявляли, що війна затягується через дії росіян, які продовжують постійні обстріли.

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