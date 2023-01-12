Эрдоган обсудит создание коридора для раненых в Турцию с Зеленским и Путиным

По словам главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча, главной темой переговоров станет открытие гуманитарного коридора для раненых в результате боевых действий в Турцию.

"Мы хотим приложить усилия, чтобы открыть гуманитарный коридор. Я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это. Они приступили к необходимой работе под руководством нашего президента", - сказал он.

Напомним, Анкара предлагала открыть гуманитарный коридор, через который раненых в результате боевых действий будут транспортироваться на лечение в Турцию.

К тому же у Эрдогана заявляли, что война затягивается из-за действий россиян, которые продолжают постоянные обстрелы.

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