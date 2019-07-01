Эрдоган назвал сроки поставки российских С-400 в Турцию

Фото: российский ЗРК С-400 (из открытых источников)

Техника прибудет в течении 10 дней

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 10 дней. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV.

Техника прибудет в страну в течение десяти дней. По данным телеканала, такое заявление Эрдоган сделал на полях саммита G20 в Японии, отвечая на вопросы журналистов после переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Эрдоган также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать разногласия с США, вызванные поставками российских С-400.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что контракт на поставку российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф" включает в себя частичную передачу технологий.

РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что его страна начнет получать российские зенитно-ракетные системы С-400 в июле этого года. Он заявил, что вопрос поставки С-400 непосредственно связан с суверенными правами государства.