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Эрдоган назвал сроки поставок российских С-400

Новости » Политика    25.06.2019 - 13:47
Эрдоган назвал сроки поставок российских С-400
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (из открытых источников)

Глава Турции еще раз подчеркнул, что Анкара не отступит от решения о закупке ЗРК у РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган надеется, что его страна начнет получать российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 в июле этого года. Об этом сообщает издание Anadolu, ссылаясь на выступление турецкого лидера на заседании партии.

Он подчеркнул, что вопрос поставки С-400 напрямую связан с суверенными правами страны, и Анкара от принятого решения закупить у России ЗРС "не отступит", несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.

"Я надеюсь, что системы ПВО С-400, которые мы заказали, будут доставлены в следующем месяце", - сказал Эрдоган.

Напомним, Эрдоган заявил 19 июня, что его страна очень скоро получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Такое заявление прозвучало вскоре после того, как Эрдоган сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что в реализации этого соглашения уже "нет дороги назад".

Так, Штаты неоднократно заявляли, что С-400 несовместимы с системами НАТО и предупреждали о санкциях и других последствиях для Анкары, если эти комплексы ПВО будут поставлены в Турцию.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неизменности позиции официальной Анкары по оборонному контракту с Россией.

США планируют ввести санкции против Турции Эрдоган заявил, что Турция "очень скоро" получит российские С-400
Новости Украины ТурцияПВОРеджеп Тайип Эрдоган
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