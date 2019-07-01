Ердоган назвав терміни поставки російських С-400 в Туреччину

Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

Техніка прибуде протягом 10 днів

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що постачання російських зенітних ракетних систем С-400 будуть здійснені протягом 10 днів. Про це повідомив у понеділок телеканал NTV.

Техніка прибуде в країну протягом десяти днів. За даними телеканалу, таку заяву Він зробив на полях саміту G20 в Японії, відповідаючи на питання журналістів після переговорів зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Ердоган також висловив упевненість в тому, що Туреччина зможе без проблем врегулювати розбіжності з США, викликані поставками російських С-400.

Раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що контракт на поставку російської зенітної ракетної системи великої і середньої дальності С-400 "Тріумф" включає в себе часткову передачу технологій.

РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сподівається, що його країна почне отримувати російські зенітно-ракетні системи С-400 в липні цього року. Він заявив, що питання постачання С-400 безпосередньо пов'язаний з суверенними правами держави.