Эрдоган надеется, что Украина и Россия будут выполнять свои обязанности в рамках зернового соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Украина и Россия будут выполнять свои обязанности в рамках подписанного ими соглашения по экспорту украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Эрдогана государственному вещателю TRT Haber.
"Мы ожидаем, что они признают подписанные ими соглашения и будут действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами", - сказал он.
Эрдоган добавил, что "оперативный аспект" механизма будет координироваться из Совместного центра в Стамбул с представителями всех сторон.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано зерновое соглашение. Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта через Черное море.
Однако Россия в очередной раз нарушила все договоренности и 23 июля нанесла удар по Одесскому морскому торговому порту, где хранилось зерно, которое подготовили для экспорта.
При этом в ООН допускают, что Россия могла не нарушить соглашение о "зерновом коридоре" этим ракетным ударом.