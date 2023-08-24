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Ердоган може зустрітися з Путіним у Росії на початку вересня, - ЗМІ

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі на початку вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Дипломатичне джерело пропагандистського видання в Туреччині повідомило, що як можливу дату зустрічі Ердогана і Путіна називають 4 вересня.

"Зустріч президентів планується у Росії. Можлива дата - 4 вересня, у Сочі", - сказало джерело.

Зустріч Ердогана та Путіна

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.

При цьому нещодавно Ердоган заявив, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні. Турецькі ЗМІ писали, що Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі із диктатором.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяТурцияРеджеп Тайіп Ердоган