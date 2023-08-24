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Эрдоган может встретиться с Путиным в России в начале сентября, - СМИ

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи в начале сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Дипломатический источник пропагандистского издания в Турции сообщил, что в качестве возможной даты встречи Эрдогана и Путина называют 4 сентября.

"Встреча президентов планируется в России. Возможная дата - 4 сентября, в Сочи", - сказал источник.

Встреча Эрдогана и Путина

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления "зернового соглашения" и обмена пленными.

При этом недавно Эрдоган заявил, что рассчитывает на личную встречу с Путиным в сентябре. Турецкие СМИ писали, что Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с диктатором.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган