Ердоган може провести зустріч із Путіним у Туркменістані, - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може вже сьогодні зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у Туркменістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CCN Turk .

Зазначимо, що 11 і 12 грудня Ердоган перебуває в Ашгабаті, щоб узяти участь у Міжнародному форумі миру і безпеки. Його організували на честь відзначення 30-ї річниці встановлення постійного нейтралітету Туркменістані.

"Наш президент..., відвідає Туркменістан 11-12 грудня 2025 року для участі в "Міжнародному форумі миру і безпеки", який буде присвячений 30-річчю встановлення постійного нейтралітету Туркменістану та проголошенню Генеральною Асамблеєю ООН 2025 року "Міжнародним роком миру і безпеки", - говорив директор із комунікацій Бурханеттін Дуран.

У четвер у Кремля теж зробили заяву. Там сказали, що Путін має намір зустрітися з Ердоганом у Туркменістані.

CNN зазначає, що остання зустріч Путіна й Ердогана відбулася на початку вересня в Китаї, на полях саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС).