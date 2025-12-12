ua en ru
Эрдоган может провести встречу с Путиным в Туркменистане, - СМИ

Пятница 12 декабря 2025 06:26
UA EN RU
Эрдоган может провести встречу с Путиным в Туркменистане, - СМИ Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может уже сегодня встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Туркменистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CCN Turk.

Отметим, что 11 и 12 декабря Эрдоган находится в Ашхабаде, чтобы поучаствовать на Международном форуме мира и безопасности. Его организовали в честь ознаменования 30-й годовщины установления постоянно нейтралитета Туркменистане.

"Наш президент..., посетит Туркменистан 11-12 декабря 2025 года для участия в "Международном форуме мира и безопасности", который будет посвящен 30-летию установления постоянного нейтралитета Туркменистана и провозглашению Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года "Международным годом мира и безопасности", - говорил директор по коммуникациям Бурханеттин Дуран.

В четверг в Кремля тоже сделали заявление. Там сказали, что Путин намерен встретиться с Эрдоганом в Туркменистане.

CNN отмечает, что последняя встреча Путина и Эрдогана состоялась в начале сентября в Китае, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Турция способствует миру в Украине

Отметим, что детали встречи Эрдогана и Путина пока неизвестны. Однако каждый такой контакт не обходит стороной тему войны в Украине.

В частности, 24 ноября между главами Турции и РФ состоялся телефонный разговор, во время которой оба обсудили вопросы завершения войны в Украине. При этом обсуждали ли они возобновление работы зернового коридора - неизвестно.

Стоит добавить, что в конце весны и летом 2025 года, между Украиной и РФ состоялись три раунда переговоров. Они дали прогресс в вопросе обмена пленными и гуманитарной сфере, но к прекращению огня так и не привели.

На данный момент США представили Украине новый план окончания войны. Первоначальный документ насчитывал 28 пунктов и был явно в пользу России, из-за чего уже несколько недель над планом ведется доработка.

По последним данным, план имеет 20 пунктов и сейчас Украина, США и Европа обсуждают три ключевых инициативы: рамочный документ, сделка о гарантиях безопасности, а также документ, определяющий принципы послевоенного восстановления страны.

Самым сложным является вопрос территорий, так как США требуют от Украины выйти из Донбасса, а Киев отвергает эти предложения.

К слову, глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Европу помочь Украине принять непростое решение. Он также добавил, что Турция готова принять обе стороны для переговоров.

