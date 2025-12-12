Эрдоган может провести встречу с Путиным в Туркменистане, - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может уже сегодня встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Туркменистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CCN Turk .

Отметим, что 11 и 12 декабря Эрдоган находится в Ашхабаде, чтобы поучаствовать на Международном форуме мира и безопасности. Его организовали в честь ознаменования 30-й годовщины установления постоянно нейтралитета Туркменистане.

"Наш президент..., посетит Туркменистан 11-12 декабря 2025 года для участия в "Международном форуме мира и безопасности", который будет посвящен 30-летию установления постоянного нейтралитета Туркменистана и провозглашению Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года "Международным годом мира и безопасности", - говорил директор по коммуникациям Бурханеттин Дуран.

В четверг в Кремля тоже сделали заявление. Там сказали, что Путин намерен встретиться с Эрдоганом в Туркменистане.

CNN отмечает, что последняя встреча Путина и Эрдогана состоялась в начале сентября в Китае, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).