Ердоган може повернути "зернову угоду", однак Україна шукає альтернативу, - Кулеба

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган здатний повернути "зернову угоду", однак України тим часом шукає альтернативні шляхи експорту.
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Corriere della Sera.
"Так, я думаю, що він (президент Ердоган, - ред.) може (повернути "зернову угоду, - ред.). Ми знаємо, що турецька дипломатія співпрацює з російською. Тим часом ми будуємо альтернативні шляхи експорту пшениці та інших продуктів, не йдучи через Чорне море", - відзначив Кулеба відповідаючи на питання, чи здатний Ердоган повернути угоду про пшеницю.
Зернова угода. Що цьому передувало?
Нещодавно країна-терорист Росія заявила про "призупинення" своєї участі в "зерновій угоді" через нібито невиконання її умов. Після цього експорт українського зерна Чорним морем було припинено, а президент Володимир Зеленський висловив готовність продовжити дію угоди в тристоронньому форматі.
Зокрема після виходу з угоди Росія вдалась до ударів по чорноморських портах, а Україна завдяки морським дронам атакували російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська й нафтовий танкер SIG у Керченській протоці.
Тим часом Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі". Зокрема він закликав Захід допомогти перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною.
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