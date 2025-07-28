Ердоган хоче звести Трампа та Путіна в Туреччині: що говорять у Кремлі

Що передувало

Раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Стамбулі.

Раніше видання Hurriyet повідомило, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито збирається організувати зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі.

Однак насправді йшлося про можливу зустріч між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським – саме це і пропонував Ердоган.

До слова, на переговорах між Україною і Росією, які проходили у Туреччині минулого тижня, представники української делегації запропонували організувати зустріч за участю одразу чотирьох лідерів – Зеленського, Путіна, Ердогана і Трампа.

Детальніше про що ще Україна і РФ говорили в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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