Ердоган хоче звести Трампа та Путіна в Туреччині: що говорять у Кремлі

Туреччина подобається усім учасникам переговорів, керівництво країни забезпечує гарні умови для продовження діалогу між різними сторонами.
Про це заявив прес-секретар Володимира Путін Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радіо "Маяк".
Відповідаючи на питання стосовно можливих переговорів Путіна та президента США Дональда Трампа, Пєсков зазначив, що Туреччина подобається всім переговорним сторонам.
"Тут я говорю за наш бік. Ми вдячні Анкарі та керівництву Туреччини за зусилля у допомозі щодо пошуку шляхів врегулювання. Вдячні за умови, які забезпечує турецьке керівництво щодо переговорів. Цей наш настрій зберігається на перспективу", - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Стамбулі.
Раніше видання Hurriyet повідомило, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито збирається організувати зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі.
Однак насправді йшлося про можливу зустріч між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським – саме це і пропонував Ердоган.
До слова, на переговорах між Україною і Росією, які проходили у Туреччині минулого тижня, представники української делегації запропонували організувати зустріч за участю одразу чотирьох лідерів – Зеленського, Путіна, Ердогана і Трампа.
Детальніше про що ще Україна і РФ говорили в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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