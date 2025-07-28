Эрдоган хочет свести Трампа и Путина в Турции: что говорят в Кремле

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле.

Ранее издание Hurriyet сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы собирается организовать встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле.

Однако на самом деле речь шла о возможной встрече между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским - именно это и предлагал Эрдоган.

К слову, на переговорах между Украиной и Россией, которые проходили в Турции на прошлой неделе, представители украинской делегации предложили организовать встречу с участием сразу четырех лидеров - Зеленского, Путина, Эрдогана и Трампа.

Подробнее о чем еще Украина и РФ говорили в Стамбуле, можно узнать в материале РБК-Украина.

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