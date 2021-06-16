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Эрдоган анонсировал планы Турции и Азербайджана отстроить новый Карабах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Турция и Азербайджан готовы заново отстроить Нагорный Карабах. Накануне Анкара и Баку подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая парламенте Азербайджана, передает издание Oxu.

"Мы вчера (15 июня - ред.) проехали по Карабаху, видели, какие там разрушения после 30 лет конфликта. Но Турция и Азербайджан вместе все отстроят новый Карабах", - сказал Эрдоган.

Президент Турции находится с официальным визитом в Азербайджане с 15 июня. Накануне он провел переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и побывал в городе Шуша, который перешел под контроль Баку после боевых действий осенью 2020 года.

Эрдоган и Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. В документе говорится о регулярном проведении совместных заседаний Советов безопасности двух стран, а также координации действий вооруженных сил и оказании помощи друг другу в случае возникновения угрозы безопасности или суверенитету

Напомним, после стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе российских военных. Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку были переданы несколько районов.

Отметим, после войны за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном обострились отношения из-за демаркации границ.

Как сообщало РБК-Украина, Азербайджан передал 15 пленных Армении в обмен на карты минных полей в Нагорном Карабахе. Речь идет о минных полях в тех частях Агдамского района, которые по итогам осенней военной кампании перешли Баку.

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ТурцияАрменияАзербайджанНагорный Карабах