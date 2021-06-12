Азербайджан передал 15 пленных Армении в обмен на карты минных полей в Нагорном Карабахе . Речь идет о минных полях в тех частях Агдамского района, которые по итогам осенней военной кампании перешли Баку.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел пишет "Интерфакс-Азербайджан" .

Сообщается, что согласно договоренностям, сегодня в обмен на передачу карт с расположением почти 100 000 противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе армянской стороне передали 15 пленных.

Также сообщается, что передача осущетствилась при поддержке грузинского правительства, госсекретаря США, президента Совета ЕС и шведского председательства в ОБСЕ.