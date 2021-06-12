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Азербайджан передал 15 пленных Армении в обмен на карты минных полей

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Баку, Суббота 12 июня 2021 19:55
Азербайджан передал 15 пленных Армении в обмен на карты минных полей Фото: армянские военные на войне за Карабах (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Украина

Азербайджан передал 15 пленных Армении в обмен на карты минных полей в Нагорном Карабахе. Речь идет о минных полях в тех частях Агдамского района, которые по итогам осенней военной кампании перешли Баку.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел пишет "Интерфакс-Азербайджан".

Сообщается, что согласно договоренностям, сегодня в обмен на передачу карт с расположением почти 100 000 противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе армянской стороне передали 15 пленных.

Также сообщается, что передача осущетствилась при поддержке грузинского правительства, госсекретаря США, президента Совета ЕС и шведского председательства в ОБСЕ.

Напомним, ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что готов обменять сына на всех армянских пленных, которых после войны за Нагорный Карабах удерживает Азербайджан.

После стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе российских военных. Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку были переданы несколько районов.

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