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Ердоган анонсував плани Туреччини та Азербайджану відбудувати новий Карабах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Туреччина і Азербайджан готові заново відбудувати Нагірний Карабах. Напередодні Анкара і Баку підписали Шушинську декларацію про союзницькі відносини.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи парламенті Азербайджану, передає видання Oxu.

"Ми вчора (15 червня - ред.) проїхали по Карабаху, бачили, які там руйнування після 30 років конфлікту. Але Туреччина і Азербайджан разом всі відбудують новий Карабах", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини перебуває з офіційним візитом в Азербайджані з 15 червня. Напередодні він провів переговори з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим і побував у місті Шуша, який перейшов під контроль Баку після бойових дій восени 2020 року.

Ердоган і Алієв підписали Шушинську декларацію про союзницькі відносини. У документі йдеться про регулярне проведення спільних засідань рад безпеки двох країн, а також координацію дій збройних сил і надання допомоги один одному у разі виникнення загрози безпеці або суверенітету

Нагадаємо, після стрімкого наступу Азербайджану в листопаді 2020 року була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні російських військових. Кампанія завершилася фактичною поразкою вірменської армії, Баку були передані кілька районів.

Відзначимо, після війни за Нагірний Карабах між Баку і Єреваном загострилися відносини через демаркацію кордонів.

Як повідомляло РБК-Україна, Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів в Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

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