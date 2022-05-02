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Эрдоган анонсировал новые переговоры с Путиным

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Анкара, Понедельник 02 мая 2022 08:32
Эрдоган анонсировал новые переговоры с Путиным Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсирован новые переговоры с руководителем Кремля Владимиром Путиным. В частности, он намерен обсудить войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ocak Media.

"Возможно, на этой неделе у нас будет телефонный разговор с Путиным по поводу российско-украинской войны. Точкой решения шагов, которые нужно предпринять в отношении востока Украины", - заявил турецкий лидер.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш проинформировал Эрдогана о результатах своего визита в Украину и РФ.

28 апреля турецкий президент провел очередной телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и снова заявил о готовности взять инициативу по урегулированию военного конфликта между Украиной и РФ.

До этого он предлагал провести встречу Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Стамбуле.

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Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
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