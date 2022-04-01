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Эрдоган заявил, что саммит Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле

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Анкара, Пятница 01 апреля 2022 14:37
Эрдоган заявил, что саммит Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидеры Украины и России выразили предварительную готовность провести личную встречу. По его словам, саммит Владимира Зеленского и Владимира Путина может пройти в турецком Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Sabah.

Эрдоган отметил, что получил положительный ответ от Москвы и Киева касательно встречи лидеров. Он добавил, что переговоры могут состояться в Стамбуле.

"В Стамбуле может состояться саммит лидеров. Как Турция, мы будем очень счастливы", - заявил Эрдоган журналистам.

Ранее мы сообщали, что 31 марта Владимир Зеленский провел разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили гарантии безопасности для Украины.

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