Эрдоган заявил, что саммит Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидеры Украины и России выразили предварительную готовность провести личную встречу. По его словам, саммит Владимира Зеленского и Владимира Путина может пройти в турецком Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Sabah .

Эрдоган отметил, что получил положительный ответ от Москвы и Киева касательно встречи лидеров. Он добавил, что переговоры могут состояться в Стамбуле.

"В Стамбуле может состояться саммит лидеров. Как Турция, мы будем очень счастливы", - заявил Эрдоган журналистам.